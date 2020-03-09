Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПоправка к Конституции о детях будет скорректирована

Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.
Читать в источнике
Комментировать304

Подробнее о событии

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Интерфакс02:10

Комитет Думы скорректировал положение о дате голосования к законопроекту по Конституции

ТАСС05:39

Рабочая группа перепишет конституционную поправку о детях

РБК03:27

Крашенинников предложил изменить формулировку конституционной поправки о детях

Коммерсантъ02:38

В ГД внесли предложение об изменении поправки в Конституцию о детях

РИА Новости04:05

В профильный комитет поступили дополнительные поправки в Конституцию

Государственная Дума РФ02:10

«Политическое возобладает над правовым». Илья Шаблинский — о проблемах законности изменения Конституции

Фонтанка.Рувчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
РИА Новости 04:44
Финансы

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
РИА Новости 02:24
Кино

Актриса из сериала «Сваты» покинула проект

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала "Сваты", об этом "Собеседнику.ru" рассказала ее коллега Татьяна Кравченко — исполнительница роли Валентины Будько.
РИА Новости 05:55
Экономика

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Концерн АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне снижения цен на нефть, колебаний курса рубля и стоимости сырья, сообщила пресс-служба предприятия.
Коммерсантъ 04:36
Происшествия

Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане

Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
RT на русском 03:13
Энергетика

Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
ТАСС 05:47
Авто

Судьбу Московского автосалона-2020 определят до конца весны

Российская газета 05:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Энергетика

Компания Saudi Aramco намерена увеличить поставки нефти в апреле

Исполнительный директор государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco аль-Амин ан-Насер заявил о намерении увеличить в апреле поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 млн баррелей в сутки.
RT на русском 06:00
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Финансы

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Известия 02:45
Энергетика

США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти

Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
RuNews24.ru 03:50
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль 05:45
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Экономика

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Деловое.ТВ 01:41
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Политика

Путин назвал «чушью» сравнение Сталина и Гитлера

Президент России Владимир Путин назвал разговоры об одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за начало Второй мировой войны «чушью».
URA.Ru 04:08
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по инфляции на фоне падения рубля

Ускорение годовой инфляции может начаться раньше, чем ожидалось на фоне волатильности на валютном рынке, в марте инфляция в марте в годовом выражении может составить 2,3-2,4%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за март.
Rambler News Service 05:12
Экономика

Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 01:03
Музыка

Презентация песни Little Big для «Евровидения-2020» откладывается

Российская газета вчера в 18:30
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов

Эксперты Роскачества протестировали 24 модели смарт-часов от девяти брендов стоимостью от 4600 до 46 400 рублей.
RT на русском 04:28
Происшествия

В Иркутске посетительница разгромила аптеку

Газета.Ru 05:55
Происшествия

В Москве женщина убила школьного охранника

В одной из московских школ женщина убила ножом охранника.
Известия 05:56
Энергетика

Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть

После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Expert.ru 05:25
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Мой Брянск вчера в 12:06
Культура

Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America

Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Газета.Ru 05:44
Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

ТАСС 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное