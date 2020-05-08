Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКонституционный суд Молдавии аннулировал российский кредит

Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным соглашение о российском кредите, сообщает пресс-служба КС 7 мая на своем официальном сайте.
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