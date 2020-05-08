Политика
ИА Красная ВеснаКонституционный суд Молдавии аннулировал российский кредит
Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным соглашение о российском кредите, сообщает пресс-служба КС 7 мая на своем официальном сайте.
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Молдова проиграла, проиграли демократия и правовое государство - реакция социалистов на решение КС
КП - Молдовавчера в 15:10
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ 03:43
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости 14:16
Здоровье
Врач дал советы, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Комаровский добавил, что хороший иммунитет поможет предотвратить размножение вируса в легких, пишет РИА Новости.
Живая Кубань 10:43
Космос
Таинственная радиовспышка впервые произошла в нашей галактике
Вести.Ru 06 мая в 05:14
Игры
Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 09:58
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
Армия и оружие
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Ruposters.ru вчера в 10:46
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Авто
Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio
Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.
За рулем Кубань вчера в 09:05
Общество
В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
Газета.Ru 15:42
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия 12:30
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Шоу-бизнес
Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
FightTime.ru 15:56
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю 17:00
Здоровье
Медикам, борющимся с коронавирусом, предоставили страховые гарантии
Медицинским работникам, чья деятельность связана с оказанием помощи пациентам с коронавирусом, предоставили страховые гарантии в виде единовременной выплаты.
Общественное телевидение России 06 мая в 16:07
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов
Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01