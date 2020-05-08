Политика
ИА Красная ВеснаКонституционный суд Молдавии аннулировал российский кредит
Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным соглашение о российском кредите, сообщает пресс-служба КС 7 мая на своем официальном сайте.
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КС Молдавии признал соглашение о займе €200 млн у России незаконным
Комсомольская правдавчера в 17:46
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Молдова проиграла, проиграли демократия и правовое государство - реакция социалистов на решение КС
КП - Молдовавчера в 15:10
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Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 06 мая в 09:02
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Игры
Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews 06:58
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Футбол
Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru 05 мая в 22:48
Политика
США назвали России условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Футбол
Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1
Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Экономика
Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн
REGNUM 05:21
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей Lada
АвтоВАЗ оформил патент на новые коммерческие наименования для будущих моделей Lada — это Tensa, Forta и Kayna.
SpeedMe вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото
Дочь Михаила Задорнова, скончавшегося в 2017-м, поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
OAnews 04:11
Здоровье
В ВОЗ рассказали, что курение не защищает от коронавируса
Курение не защищает от коронавирусной инфекции, а увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 14:00
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль 04:17
Единоборства
Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым
По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru 06 мая в 14:16
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
Армия и оружие
Празднование Дня Победы началось с подъема флагов на Камчатке
В России празднование Дня Победы началось с подъема государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС), а также на атомных подводных крейсерах из состава подводных сил Тихоокеанского флота.
Коммерсантъ 18:49
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
"Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии", а "качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", отметил Дуров.
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Космос
Опубликован самый детальный снимок поверхности астероида Рюгу
Ин-спейс.ру вчера в 14:00