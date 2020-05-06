Политика

Lenta.ruLenta.ruКонституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
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