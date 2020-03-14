Политика
МедиазонаКонституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным. Об этом «Русской службе "Би-би-си"» сообщили в пресс-службе КС.
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Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
В субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев проинформировал, что начал работу совместный российско-турецкий координационный центр для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Гаджеты
Realme готовит свои первые смарт-часы
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Наука
Полимерные пленки выдержали испытание электронной пушкой
Обстреливая пленки электронами с энергией 50000 электронвольт, исследователи измеряли радиационную проводимость, возникающую в полимере вследствие создания электронно-дырочных пар при действии ионизирующего излучения.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Происшествия
Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Авто
Новый суперкар замаскировали под старый Porsche
Немецкая компания Ruf Automobile показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911 поколения 964 образца 1989 года.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Общество
Малышева назвала главное средство от коронавируса
Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
Общество
День Федота Ветроноса: что категорически запрещено делать 15 марта
В воскресенье, 15 марта, православные христиане чтут память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру Христову в далекие времена правления императора Диоклетиана.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону
Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
Общество
Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую границу будет приостановлен с полуночи 15 марта.
Музыка
Скончался основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
Скончался основатель музыкального жанра индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж.
Культура
Зрители остались недовольны заменой Шепелева на Первом канале
После ухода Дмитрия Шепелева с Первого канала ведущим шоу "На самом деле" стал Тимур Еремеев, известный зрителям благодаря сериалу "Отель Элеон".
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.