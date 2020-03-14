Политика

МедиазонаМедиазонаКонституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным. Об этом «Русской службе "Би-би-си"» сообщили в пресс-службе КС.
Читать в источнике
Комментировать215

Подробнее о событии

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Lenta.ruвчера в 12:36

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, в числе которых обнуление его президентских сроков

Эхо Москвывчера в 22:03

КС экстренно начал проверку закона об изменении Конституции

Московский Комсомолецвчера в 12:08

Конституционный суд собрался на экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Дождьвчера в 12:02

Конституционный суд собрался на экстренное заседание по поправкам в конституцию

Forbesвчера в 12:30

СМИ: КС РФ собрался в выходной для проверки подписанного Путиным закона о пакете поправок в Конституцию

Росбалтвчера в 11:59

Конституционный суд России созвал экстренное заседание — BBC

Красная веснавчера в 15:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

В субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев проинформировал, что начал работу совместный российско-турецкий координационный центр для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ вчера в 21:14
Гаджеты

Realme готовит свои первые смарт-часы

3DNews вчера в 12:47
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Наука

Полимерные пленки выдержали испытание электронной пушкой

Обстреливая пленки электронами с энергией 50000 электронвольт, исследователи измеряли радиационную проводимость, возникающую в полимере вследствие создания электронно-дырочных пар при действии ионизирующего излучения.
Индикатор вчера в 04:00
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

РИА Новости 00:18
Происшествия

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
BFM.ru 00:28
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Авто

Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

Немецкая компания Ruf Automobile показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911 поколения 964 образца 1989 года.
Motor вчера в 03:00
Происшествия

Кашляющего в метро Алма-Аты пранкера арестовали на 10 суток

Газета.Ru 00:03
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело вчера в 03:24
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости 13 марта в 13:41
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Газета.Ru 01:16
Авто

Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Российская газета вчера в 12:42
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
МордовМедиа 13 марта в 13:22
Общество

День Федота Ветроноса: что категорически запрещено делать 15 марта

В воскресенье, 15 марта, православные христиане чтут память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру Христову в далекие времена правления императора Диоклетиана.
Ugpressa.ru 00:25
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону

Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Общество

Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом.
iReactor 00:28
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Политика

Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую границу будет приостановлен с полуночи 15 марта.
Телеканал ОТВ вчера в 06:30
Музыка

Скончался основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

Скончался основатель музыкального жанра индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж.
Газета.Ru вчера в 18:50
Культура

Зрители остались недовольны заменой Шепелева на Первом канале

После ухода Дмитрия Шепелева с Первого канала ведущим шоу "На самом деле" стал Тимур Еремеев, известный зрителям благодаря сериалу "Отель Элеон".
Discover24 13 марта в 04:00
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное