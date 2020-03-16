Политика

RT на русскомRT на русскомКС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст заключения.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось
В заключении (.pdf
) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Коммерсантъ09:40

Подробнее о событии

Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции

Gazeta.SPbвчера в 01:07

КС признал закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону

Газета.Ru09:42

КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны

ТАСС09:38

КС признал законными поправки к Конституции

RT на русском09:38

Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

РИА Новости07:00

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

РБК09:48

Конституционный суд РФ экстренно собрался, чтобы рассмотреть поправки к Конституции

Мойка7814 марта в 23:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Политика

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
РБК 07:24
Армия и оружие

Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы

Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы. Об этом "РИА Новостям" сообщили представители Минобороны РФ.
Piter.tv 08:47
Общество

В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы

Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Профиль вчера в 13:49
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Политика

Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Киев, 16 марта 2020, 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-2019.
REGNUM 09:16
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Религия

РПЦ увеличила объем вина во время причастия для борьбы с коронавирусом

Протоиерей Леонид Калинин заявил, что коронавирусом невозможно заразиться во время причастия, потому что в кагоре содержится алкоголь, передает "Говорит Москва".
Газета.Ru 09:23
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Единоборства

Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
РБК 05:31
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
LentaChel.ru 09:45
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Общество

На Ямале ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ввел режим повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:41
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Отношения США с Россией и распространение коронавируса стали центральными темами на теледебатах экс-вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
Вести ФМ 05:11
Экономика

Правительство разрабатывает антикризисный план для России

По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.
EastRussia 02:21
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия вчера в 07:21
Общество

В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
РИА Новости 09:07
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Российская газета 09:06
Происшествия

В Татарстане суд вынес приговор опекунам за убийство приемной дочери

SM News 09:16
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

Как рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, все жители юга нашей страны должны как следует подготовиться к сильнейшим температурным перепадам, которые будут составлять 15-20 градусов.
Live24 08:02
Экономика

Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором

Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Общественное телевидение России 06:33
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Экономика

Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
БИЗНЕС Online 09:22
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Футбол

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в феврале.
Евро-футбол.ру 07:38
Экономика

Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных продуктов на два месяца

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом.
ФАН 09:44
Армия и оружие

Авиация Черноморского флота проверила систему ПВО Крыма

ИА Крыминформ 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное