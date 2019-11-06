Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Общество В России могут отменить штрафы с камер за превышение средней скорости Возле камер водители сбрасывают скорость, а потом опять набирают её, поэтому именно расчёты «среднего арифметического» позволяют добиться движения без превышений не в конкретной точке, а на всем участке пути.

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Здоровье Названы симптомы развития рака печени Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.

Футбол Хонда подписал контракт с «Витессом» «Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Экономика В Центробанке предрекли рост реальных доходов населения России Аналитики Центробанка отмечают, что в ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике.

Политика Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Общество В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

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Авто Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.