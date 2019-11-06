Общество
Газета.RuКонституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
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Футбол
Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на матч «Локомотив» - «Ювентус»
В среду московский "Локомотив" принимает туринский "Ювентус" на стадионе в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Общество
В России могут отменить штрафы с камер за превышение средней скорости
Возле камер водители сбрасывают скорость, а потом опять набирают её, поэтому именно расчёты «среднего арифметического» позволяют добиться движения без превышений не в конкретной точке, а на всем участке пути.
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Здоровье
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
Политика
Путин приедет на съезд «Единой России»
Президент собирается посетить съезд "Единой России". "Такие планы есть", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Спорт
Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году
Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
Экономика
В Центробанке предрекли рост реальных доходов населения России
Аналитики Центробанка отмечают, что в ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике.
Политика
Зеленский: покупку завода «Мотор Сич» со мной никто не обсуждал
Ранее News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».
Политика
Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Политика
Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
Общество
В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь
Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Происшествия
Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро
На станции «Новогиреево» московского метрополитена молодой человек ударил кулаком в спину беременную женщину.
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.
Авто
Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.