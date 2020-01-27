Общество
ТАССКонституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Об этом говорится в определении суда.
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"Судебное решение по делу Котова <…>, принятое на основании статьи 212.1 УК в истолковании, расходящимся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленном в постановлении КС от 10 февраля 2017 года, <…> подлежат пересмотру в установленном порядке", — говорится в определении суда.РИА Новости11:48
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