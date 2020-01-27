с чего всё началось

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Об этом говорится в определении суда.

Экономика Украине грозит замерзание: суд арестовал активы «Укртрансгаза» Оператор подземных газохранилищ Украины "Укртрансгаз" оказался на грани банкротства из-за ареста счетов и всего имущества по решению Арбитражного суда Киева.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Футбол Агент Кузяева опроверг переговоры с «Динамо» Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева опроверг информацию о том, что его сын переговоры с московским «Динамо».

Шоу-бизнес Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.

Политика Японского журналиста выслали из Владивостока за попытку шпионажа Японского подданного, который находился в России по журналистской визе, задержали во Владивостоке за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале, сообщают информагентства со ссылкой на МИД РФ.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Экономика Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.

Технологии Сим-карты отправят через AliExpress «Вымпелком» открыл новый канал продаж «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.