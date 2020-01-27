с чего всё началось

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Об этом говорится в определении суда.

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.

Экономика Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7% Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.

Происшествия Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Происшествия На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Мишустину предложили освободить от налогов малый бизнес на три года Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего, производственных направлений: по примеру Казахстана освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса, — процитировал документ ТАСС.

Авто Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Экономика «Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".

Политика Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора Российский экологический оператор займется реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года.

Политика NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.

Происшествия Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Здоровье Путь в прошлое Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.

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Экономика Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.

Экономика Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.

Авто Германия выпустит дешевый народный электромобиль Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.