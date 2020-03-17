Политика
RT на русскомКС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст заключения.
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Не «плохо – хорошо», а кому выгодно: Минченко не понимает спешки с поправками
Радио Комсомольская правда13:58
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Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Киберспорт
Virtus.pro, Team Secret и Nigma выступят на благотворительном турнире WeSave! Charity Play
Участие в чемпионате подтвердили 14 команд, среди которых Virtus.pro, Team Liquid, Nigma, Team Secret, TNC Predator и другие.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Политика
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Экономика
Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики
Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.
Экономика
Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Финансы
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Космос
SpaceX разработает новый сплав для ракет
Футбол
Чемпионат Китая должен начаться 18 апреля
Изначально старт чемпионата Китая планировался на 22-е февраля, однако из-за вспышки коронавируса турнир был отложен на неопределенный срок.
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Общество
В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом
В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль с пробегом
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
В «Добрых деньгах» исчезло 7 миллиардов
По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков "Агросоюза", сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме "Восход".
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Политика
Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций
В результате западных санкций Россия потеряла около $50 млрд, однако смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Общество
В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.