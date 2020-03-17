Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст заключения.

Шоу-бизнес 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Политика Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Экономика Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.

Экономика Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.

Финансы Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30% Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.

Футбол Чемпионат Китая должен начаться 18 апреля Изначально старт чемпионата Китая планировался на 22-е февраля, однако из-за вспышки коронавируса турнир был отложен на неопределенный срок.

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.

Общество В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Происшествия В «Добрых деньгах» исчезло 7 миллиардов По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков "Агросоюза", сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме "Восход".