Политика

RT на русскомRT на русскомКС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст заключения.
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Конституционный суд: Президент плохого не предложит, дальше - уж как решите

Фонтанка.Ру17:15

КС одобрил поправки в Конституцию

РИА Новости15:32

Конституционный суд одобрил поправки в Конституцию РФ

Суть событий10:18

Не «плохо – хорошо», а кому выгодно: Минченко не понимает спешки с поправками

Радио Комсомольская правда13:58

Бог, президентство, брак и пенсии. КС высказался по поправкам к Конституции

ТАСС13:32

Конституционный суд России одобрил поправки к Основному закону РФ

Примечания14:11

КС признал законными поправки к Конституции

Вести.Ru10:04
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Экономика

Индексы США упали более чем на 10%

Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:41
Киберспорт

Virtus.pro, Team Secret и Nigma выступят на благотворительном турнире WeSave! Charity Play

Участие в чемпионате подтвердили 14 команд, среди которых Virtus.pro, Team Liquid, Nigma, Team Secret, TNC Predator и другие.
CyberSport.ru 16:13
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com 13:11
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН 03:56
Шоу-бизнес

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Вокруг ТВ 10:33
Политика

Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
РИА Новости 17:23
Политика

Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:33
Политика

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 14:42
Политика

Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза

Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
НТВ 16:01
Экономика

Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики

Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.
Известия 04:06
Экономика

Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Daily Storm 02:26
Финансы

Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Ведомости 10:11
Космос

SpaceX разработает новый сплав для ракет

Популярная механика 14 марта в 06:21
Футбол

Чемпионат Китая должен начаться 18 апреля

Изначально старт чемпионата Китая планировался на 22-е февраля, однако из-за вспышки коронавируса турнир был отложен на неопределенный срок.
Soccer.ru 16:02
Политика

Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
SM News 12:21
Здоровье

ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса

Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Вечерняя Москва 13:41
Транспорт

РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
ТАСС 14:21
Общество

В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом

В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
RT на русском 16:00
Авто

Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль с пробегом

SpeedMe вчера в 22:47
Происшествия

В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус

В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Известия 16:46
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Происшествия

В «Добрых деньгах» исчезло 7 миллиардов

По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков "Агросоюза", сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме "Восход".
Коммерсантъ 13 марта в 17:59
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru 17:00
Политика

Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций

В результате западных санкций Россия потеряла около $50 млрд, однако смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин.
RT на русском 11:47
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 13:47
Общество

В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100.
Lenta.ru 08:44
Происшествия

В Москве неизвестные отобрали у бездомного сумку с 750 тыс. рублями

ТАСС 13:48
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Общество

«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса

Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.
Известия 15:11
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