Политика
КоммерсантъКонституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд (КС) признал закон о поправках в Конституцию соответствующим Основному закону страны. Одобренные поправки, в частности, включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.
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Не «плохо – хорошо», а кому выгодно: Минченко не понимает спешки с поправками
Радио Комсомольская правда13:58
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В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Политика
Россия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии
Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран.
Политика
Евросоюз намерен ввести запрет на въезд на 30 дней
Евросоюз может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Общество
Франция ограничила поездки по стране
Франция вводит ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели.
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Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
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Лариса Гузеева разрыдалась после очередного выпуска шоу «Давай поженимся!»
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«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Руководство казахстанского хоккейного клуба «Барыс» приняло решения отказаться от участия в плей-офф КХЛ.
Футбол
СМИ: «Реал» готов продать Бэйла
Нынешнее соглашение 30-летнего валлийца с «Реалом» рассчитано до 2022 года.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Политика
Мэр Харькова отказался останавливать метро из-за коронавируса
Метро в Харькове из-за коронавируса останавливать не будут, заявил 16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии издинию Украинская Правда.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Здоровье
Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось
На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Происшествия
В Москве неизвестные отобрали у бездомного сумку с 750 тыс. рублями
Полицейские разыскивают злоумышленников, которые отобрали у бездомного борсетку, в которой находилось 750 тыс. рублей.
Космос
ILS получает одобрение на рынок запусков ракет Союз
В своем интервью на конференции Satellite 2020 Лурадур сказала, что она взволнована тем, что взяла на себя управление компанией, которая в последние годы боролась за завоевание бизнес рынка для ракеты «Протон».
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Здоровье
ВОЗ: большинство заражений коронавирусом в мире происходит вне Китая
В мире произошел существенный рост случаев заболевания коронавирусом, причем большинство из них приходится уже не на Китай, где началась эпидемия, а на другие страны.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения Напомним, что Ольга Бузова закрутила роман с Давидом Манукяном спустя 2,5 года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Политика
Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина
Большинство жителей России в 2024 году отдадут свои голоса за Владимира Путина.
Общество
Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе
Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров.
Общество
Борис Джонсон призвал британцев отказаться от посещения публичных мест
Джонсон призвал сограждан отказаться от посещения пабов, клубов, театров и прочих публичных мест, сократить поездки до необходимого минимума.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев поселился в клинике, где находится Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за больной актрисой, сообщил сегодня, 16 марта, Mash.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
Трамп считает, что пандемия коронавируса в США продлится до конца лета
Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.