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Происшествия Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.

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