Политика
РБККонституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
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Не «плохо – хорошо», а кому выгодно: Минченко не понимает спешки с поправками
Радио Комсомольская правда13:58
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Происшествия
Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке
Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Крым с 17 марта введет режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса для всех органов управления вводится на территории Республики Крым, сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.
Здоровье
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Гаджеты
Apple выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats
Компания Beats выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats.
Общество
Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу
Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Политика
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Происшествия
Экс-главу липецкого Фонда капремонта судят по делу о мошенничестве
Речь идет о растрате тридцати миллионов рублей Правобережный райсуд Липецка приступил к рассмотрению уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Александра Козина, экс-главы регионального Фонда капремонта, бывшего бизнесмена, владевшего фирмой "Оконные системы".
Авто
Мировой авторынок в феврале упал на 20%
Экономика
Пандемия коронавируса обрушила цены на драгоценные металлы
Цены на драгоценные металлы в мире обрушились на фоне новостей о пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Здоровье
Мэрия: переход школ Саратова на дистанционное обучение не планируется
В Саратове пока не планируется переход школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрация города.
Политика
Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от ухода на карантин. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Игры
Разработке ремейка Final Fantasy VII посвятили документальный фильм — он тоже поделён на эпизоды
Издательство Square Enix на своём официальном сайте объявило о выходе первого эпизода Inside Final Fantasy VII Remake — документального фильма о разработке обновлённой Final Fantasy VII.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию
Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Общество
Зеленский призвал прекратить пассажирское сообщение между городами Украины из-за ситуации с коронавирусом
Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к гражданам и пообещал максимально часто информировать о том, что делает власть для того, чтобы коронавирус не «расползался» по стране.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Экономика
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.