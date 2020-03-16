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Музыка Экс-солистка «Ленинграда» ушла из шоу на украинском ТВ из-за Крыма "Хорошо же, как в Крыму !": Сергей Шнуров сравнил полуостров с Альпами >> По информации украинских СМИ, Старшова даже не дождалась вокальных соревнований, а просто покинула проект "Голос страны" из-за скандала вокруг поездки в Крым.

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