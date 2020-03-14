Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

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