Политика

Lenta.ruLenta.ruКонституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
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Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Lenta.ru12:36

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, в числе которых обнуление его президентских сроков

Эхо Москвы22:03

КС экстренно начал проверку закона об изменении Конституции

Московский Комсомолец12:08

Конституционный суд собрался на экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Дождь12:02

Конституционный суд собрался на экстренное заседание по поправкам в конституцию

Forbes12:30

Конституционный суд России созвал экстренное заседание — BBC

Красная весна15:03

Конституционный суд собрался в выходной, чтобы рассмотреть поправки Путина

News.ru12:25
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Realme готовит свои первые смарт-часы

Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.
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Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Вести.Ru 21:20
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Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Армия и оружие

За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов

За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
ТК Звезда 12 марта в 17:41
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости 20:47
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в своей карьере

Женскую гонку преследования выиграла представительница Франции Жулия Симон.
Говорит Москва 11:51
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 19:20
Происшествия

В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков

Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Российская газета 20:07
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
RT на русском вчера в 09:05
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Наука

Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза

Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн.
ТАСС 09:09
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Здоровье

В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:32
Футбол

«Из „Спартака“ к нам никто не обращался». Президент «Урала» — об отступных Парфенова, Лиге чемпионов и «странных» матчах

В прошлом — игрок МФК ВИЗ (ныне "Синара") С 2001 года является председателем Федерации футбола Свердловской области, с 1 марта 2003 года возглавляет ФК "Урал" Также занимает пост вице-президента Ассоциации мини-футбола России (с 2011 года) О руководстве РФС и реформе Олимп-Кубка России Фото: © РИА Новости / Александр Вильф — Я не поддерживаю идею реформы Кубка России.
Матч ТВ 16:14
Общество

Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США

Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
РИА Новости 08:52
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
Известия 17:59
Политика

Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
URA.Ru вчера в 12:39
Единоборства

Украинский боец Крылов победил бразильца Уокера на UFC Fight Night 170

Украинский боец Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, на турнире UFC Fight Night 170 одержал победу над бразильским бойцом Джонни Уокером.
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Авто

В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус

На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.
Тарантас Ньюс 13:05
Технологии

Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Live24 06:49
Энергетика

Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей вчера в 15:32
Хоккей

Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.
РИА Новости 14:48
Кино

Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино

В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа.
КиноПоиск вчера в 08:10
Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
НТВ 16:30
Космос

NASA приостановило создание окололунной пилотируемой станции Gateway

News.ru 05:52
Футбол

«Рубин» одержал первую победу при Слуцком

«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Kazanfirst.ru 14:00
Армия и оружие

Вооруженные силы досрочно получили первый в 2020 году полк С-400

Министерство обороны России досрочно получило полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Российская газета 12 марта в 10:13
Хоккей

Финский «Йокерит» официально снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 11:28
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