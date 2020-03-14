Политика

Lenta.ruLenta.ruКонституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
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Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Lenta.ru12:36

КС экстренно начал проверку закона об изменении Конституции

Московский Комсомолец12:08

Конституционный суд собрался на экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Дождь12:02

КС собрался на экстренное заседание для проверки закона о поправках к Конституции

Эхо Москвы13:01

Конституционный суд собрался на экстренное заседание по поправкам в конституцию

Forbes12:30

Конституционный суд России созвал экстренное заседание — BBC

Красная весна15:03

Конституционный суд собрался в выходной, чтобы рассмотреть поправки Путина

News.ru12:25
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