Политика
Lenta.ruКонституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
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Музыка
Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»
Общество
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Дональд Трамп сдал тест на коронавирус
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сдал тест на коронавирус, но результатов пока нет.
Происшествия
Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском
"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет", - говорится в сообщении.
Единоборства
Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Политика
США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Здоровье
Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Губернатор напомнил, что основная угроза сейчас исходит от тех, кто прилетел из Европы и других стран, неблагоприятных по развитию коронавируса.
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Футбол
Мостовой раскритиковал поведение наставника «Спартака» Тедеско
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско, передает RusFootball.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Общество
Назван континент без коронавируса
Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
Общество
Римляне устроили музыкальный флешмоб из открытых окон
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу при Слуцком
«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Космос
На МКС начали выращивать человеческие ткани
Здоровье
Кадыров посоветовал не бояться коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет.
Общество
В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Гаджеты
Der8auer рассказал о пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen
Источник изображения: YouTube, Der8auer После длительного молчания по поводу собственных разработок немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) анонсировал специальные наборы креплений Ryzen 3000 OC Bracket Mounts, которые призваны улучшить условия отвода тепла при разгоне 7-нм процессоров AMD семейства Matisse с использованием систем жидкостного охлаждения.
Футбол
Парфенов назвал поражение от «Зенита» общекомандным безумием
По мнению Парфенова, у «Урала» случилось какое-то общекомандное безумие.
Футбол
ПСЖ готов расстаться с Неймаром, но не намерен отдавать Мбаппе
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов государств в ближайшее время
Несколько государств объявят дефолт в ближайшее время, как это недавно сделал Ливан.