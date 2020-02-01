Политика

ТАССТАССКонструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской

Американская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уступает российской по глобальности контроля. Об этом сообщил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
"Наша система предупреждения характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля, американская по этому признаку уступает нашей системе", - сказал Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда
".
ТАСС03:27

Подробнее о событии

Эксперт: Российская система предупреждения о ракетах превосходит американскую по нескольким показателям

Life.ru11:51

Конструктор сообщил об отличиях российской СПРН от американской

Красная весна06:41

Китай не узнает секреты российской системы защиты от ракетного нападения

News.ru04:12

Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

Взгляд.ру04:27

Боев объяснил, в чем система предупреждения о ракетном нападении США слабее российской

iReactor04:24

Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской

ТАСС03:27

Названо преимущество российской системы предупреждения о ракетах над американской

ГЛАС.RU05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском 11:30
Общество

Одесситы отметили 23 февраля публичными мероприятиями, несмотря на отмену праздника

Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену на государственном уровне празднования Дня защитника Отечества.
ТАСС 13:49
Армия и оружие

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Российская газета 08:28
Армия и оружие

Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет

Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Говорит Москва 12:21
Общество

Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки

Европейское химическое агентство (ECHA) хочет запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7).
Говорит Москва 11:39
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Общество

Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
ToDay News Ufa 12:13
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Общество

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Российская газета 07:50
Культура

Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года

В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Говорит Москва 08:34
Армия и оружие

В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
ТАСС 09:40
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском 10:11
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Общество

На Украине закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая

Страна Советов on-line 21 февраля в 01:20
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Газета.Ru 10:39
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Космос

Викторина вселенского масштаба

Например, во время викторины гости смогут узнать о распорядке дня астронавтов и о том, почему обычная экспедиция на МКС длится в среднем 170 дней.
Южные горизонты 21 февраля в 03:53
Шоу-бизнес

Пригожин назвал Гордон «жабой» из-за критики партии Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за жену, певицу Валерию, которую раскритиковали за планы возглавить новую политическую партию для женщин.
Московский Комсомолец вчера в 02:56
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Футбол

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0

Soccer.ru 10:22
Биатлон

Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов в своем Telegram.
Газета.Ru 13:16
Армия и оружие

Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества.
Газета.Ru 11:46
Общество

Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года

«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Алтайская правда 20 февраля в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное