с чего всё началось

Американская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уступает российской по глобальности контроля. Об этом сообщил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской

Общество Одесситы отметили 23 февраля публичными мероприятиями, несмотря на отмену праздника Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену на государственном уровне празднования Дня защитника Отечества.

Общество Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки Европейское химическое агентство (ECHA) хочет запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7).

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Общество На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Культура Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.

Футбол В России закрылось трансферное окно 22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.

Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Космос Викторина вселенского масштаба Например, во время викторины гости смогут узнать о распорядке дня астронавтов и о том, почему обычная экспедиция на МКС длится в среднем 170 дней.