Политика
ТАССКонструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской
Американская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уступает российской по глобальности контроля. Об этом сообщил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Общество
Одесситы отметили 23 февраля публичными мероприятиями, несмотря на отмену праздника
Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену на государственном уровне празднования Дня защитника Отечества.
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Общество
Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки
Европейское химическое агентство (ECHA) хочет запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7).
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Общество
Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Культура
Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года
В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Армия и оружие
В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Футбол
В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Общество
На Украине закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Космос
Викторина вселенского масштаба
Например, во время викторины гости смогут узнать о распорядке дня астронавтов и о том, почему обычная экспедиция на МКС длится в среднем 170 дней.
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Гордон «жабой» из-за критики партии Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин вступился за жену, певицу Валерию, которую раскритиковали за планы возглавить новую политическую партию для женщин.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
Биатлон
Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов
Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов в своем Telegram.
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества.
Общество
Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года
«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.