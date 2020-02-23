Политика
РИА НовостиКонструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Армия и оружие
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
Игры
Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса
Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»
Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Футбол
Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»
Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
Происшествия
Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Политолог рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»
Эксперт рассказал об успехах России в создании «оружия будущего».
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Авто
Мировой авторынок показал в январе снижение на 10%
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Наука
«Об интеллекте человека известно достаточно мало»
Пожалуй, могу назвать любимой книгой "Собачье сердце" Булгакова.
Общество
Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США
Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Музыка
Назван предполагаемый победитель «Евровидения-2020»
Музыкальные обозреватели издания "Ура.ру" предположили, кто может стать представителем РФ на конкурсе, а также назвали предполагаемого победителя.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Общество
Врачи назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019 превышает 14 дней.
Футбол
Рамос может получить дисквалификацию на матч с «Барселоной»
Защитник «Реала» Серхио Рамос может получить дисквалификацию на ключевой матч против «Барселоны».
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Складным смартфонам Samsung, Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, грозит дефицит по причине временного закрытия фабрики в Южной Корее, на которой производятся эти модели.
Общество