с чего всё началось

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

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Политика Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.

Музыка Назван предполагаемый победитель «Евровидения-2020» Музыкальные обозреватели издания "Ура.ру" предположили, кто может стать представителем РФ на конкурсе, а также назвали предполагаемого победителя.