Политика
РИА НовостиКонструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
Здоровье
Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи
По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Кино
Фильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Авто
Компания DS готовит флагманский седан
Марка DS – премиальный суббренд «Ситроена» – опубликовала первый тизер своего нового бизнес-седана, который должен возглавить модельный ряд.
Политика
Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий
«В отсутствии действий слова мало что значат», — отметил сенатор, подчернув, что сделанные президентом США заявления — лучший тому пример.
Общество
В Москве запустили праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В небо Москвы в честь Дня защитника Отечества был запущен праздничный салют из 10 тыс. фейерверков.
Технологии
У YouTube и TikTok появится конкурент
СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
Авто
Американцы представили «гиперкар 21-го века»
Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Экономика
Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС
Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Кино
«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса по итогам 21-23 февраля стал фильм про самого скоростного ежа "Соник в кино".
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Космос
Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов
В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
Единоборства
Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168
Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Космос
Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Наука
Гормон любви излечивает три болезни
Ученые хотят применять окситоцин для лечении депрессии, ожирения и алкоголизма.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Космос
Гигантская вспышка на коричневом карлике ставит астрономов в тупик
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Авто
Представлен Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.