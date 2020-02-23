Политика

РИА НовостиРИА НовостиКонструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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"Наша система предупреждения характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля, американская по этому признаку уступает нашей системе", - сказал Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда
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