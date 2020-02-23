с чего всё началось

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Авто Компания DS готовит флагманский седан Марка DS – премиальный суббренд «Ситроена» – опубликовала первый тизер своего нового бизнес-седана, который должен возглавить модельный ряд.

Авто Американцы представили «гиперкар 21-го века» Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).

Музыка Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении» Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.

Экономика Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.

Общество Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.

Здоровье Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общество В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.