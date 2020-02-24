с чего всё началось

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Космос Астроном Язев представит свою книгу о Вселенной в Иркутске Презентация книги будет совмещена с лекцией на эту же тему, во время которой можно будет узнать об этапах возникновения Вселенной и её составных частей - галактик, звёзд, планет.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.

Общество Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 13 «Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.

Общество Reuters: силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде Силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в столице Ирака, в результате чего один человек погиб, еще семь получили ранения.

Футбол Леванте — Реал 1:0 Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.

Наука При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.