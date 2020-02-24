Политика

РИА НовостиРИА НовостиКонструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось
"Наша система предупреждения характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля, американская по этому признаку уступает нашей системе", - сказал Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда
".
ТАСС03:27

Подробнее о событии

Конструктор российской ПРО уверен в ее превосходстве над американской

Красная весна15:10

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

РИА Новости14:30

Конструктор Боев сравнил системы ракетного предупреждения в РФ и США

iReactor15:21

Конструктор сравнил преимущества систем ракетного предупреждения России и США

Газета.Ru19:56

Эксперт сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

News.ru15:20

Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

Взгляд.ру04:27

Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской

ТАСС03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

РИА Новости 02:01
Политика

Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны

РБК 10:04
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Космос

Ученые предложили новую модель внутренней структуры Марса

Пока сейсмограф InSight ждет следующего сильного землетрясения, чтобы проанализировать внутреннее строение и определить структуру ядра и коры Красной Планеты, двое ученых Такаси Йошизаки и Билл Макдоно смоделировали новую модель Марса.
V-kosmose.com 12:13
Шоу-бизнес

Бузова подарила любимому на 23 февраля носки

Peterburg2.ru 15:52
Игры

Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса

Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Cyber.sports.ru вчера в 05:03
Здоровье

Organic Welcome советует употреблять два банана в день

Эксперты портала Organic Welcome рассказали, что произойдёт с организмом, если употреблять два банана в день.
Актуальные Новости 06:50
Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess скончался из-за коронавируса

Интерфакс 11:16
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor вчера в 12:59
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Культура

В Третьяковке ко дню рождения Малевича подготовили звуковой перформанс

News.ru 01:18
Футбол

Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ

В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.
Sport24.ru 21 февраля в 03:07
Общество

В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»

Интерфакс 04:41
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости 21 февраля в 10:35
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Масленица начинается в России в понедельник.
РИА Новости 19:21
Авто

Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung

Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
SpeedMe вчера в 14:13
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Футбол

Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»

Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
RT на русском вчера в 10:19
Футбол

Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»

Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости 09:50
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Спорт

Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150

РЕН ТВ 15:12
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС 15:49
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru 18:25
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Технологии

Семья через приложение: ученые нашли способ оздоровить человечество

Коллеги, правда, обвиняют ученого в заигрывании с евгеникой.
Радио Sputnik 02:00
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM вчера в 12:22
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное