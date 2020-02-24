Политика
РИА НовостиКонструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Космос
Ученые предложили новую модель внутренней структуры Марса
Пока сейсмограф InSight ждет следующего сильного землетрясения, чтобы проанализировать внутреннее строение и определить структуру ядра и коры Красной Планеты, двое ученых Такаси Йошизаки и Билл Макдоно смоделировали новую модель Марса.
Шоу-бизнес
Бузова подарила любимому на 23 февраля носки
Игры
Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса
Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Здоровье
Organic Welcome советует употреблять два банана в день
Эксперты портала Organic Welcome рассказали, что произойдёт с организмом, если употреблять два банана в день.
Политика
CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Футбол
Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ
В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.
Общество
В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Масленица начинается в России в понедельник.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Футбол
Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»
Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
Футбол
Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»
Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Технологии
Семья через приложение: ученые нашли способ оздоровить человечество
Коллеги, правда, обвиняют ученого в заигрывании с евгеникой.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.