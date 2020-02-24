с чего всё началось

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Космос Ученые предложили новую модель внутренней структуры Марса Пока сейсмограф InSight ждет следующего сильного землетрясения, чтобы проанализировать внутреннее строение и определить структуру ядра и коры Красной Планеты, двое ученых Такаси Йошизаки и Билл Макдоно смоделировали новую модель Марса.

Политика CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Шоу-бизнес Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой» Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.

Футбол Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.

Космос Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.

Общество Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Происшествия В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Общество Диетологи назвали вредные для сна продукты Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.

Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.