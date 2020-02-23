Политика
РИА НовостиКонструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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с чего всё началось
"Наша система предупреждения характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля, американская по этому признаку уступает нашей системе", - сказал Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".ТАССвчера в 03:27
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Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
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Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение
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