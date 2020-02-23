с чего всё началось

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

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