Политика

РИА НовостиРИА НовостиКонструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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с чего всё началось
"Наша система предупреждения характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля, американская по этому признаку уступает нашей системе", - сказал Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда
".
ТАССвчера в 03:27

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Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

РИА Новостивчера в 14:30

Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

Взгляд.рувчера в 04:27

Конструктор российской ПРО уверен в ее превосходстве над американской

Красная веснавчера в 15:10

Эксперт сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

News.ruвчера в 15:20

Названо преимущество российской системы предупреждения о ракетах над американской

ГЛАС.RUвчера в 05:10

Конструктор Боев сравнил системы ракетного предупреждения в РФ и США

iReactorвчера в 15:21

Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской

ТАССвчера в 03:27
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Происшествия

Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

RT на русском 00:13
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Происшествия

Минздрав Израиля сообщил о втором случае заражения коронавирусом

Вести.Ru вчера в 15:57
Футбол

«Видеть от петербуржцев такую заботу и теплоту к иностранцу — удивительно». «Матч ТВ» поговорил с Себастьяном Дриусси

Из интервью вы узнаете: Насколько реален был интерес к Дриусси со стороны "Интер Майами"; Пробовал ли он знаменитую петербургскую шаверму; О самом памятном подарке в его жизни на день рождения; Чем растрогали Себастьяна болельщики "Зенита" "В 18 лет на моем дне рождения вся Аргентина гуляла" — 9 февраля вам исполнилось 24 года.
Матч ТВ вчера в 05:55
Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный 22 февраля в 21:20
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Космос

Изобретатель-любитель 22 февраля собирается запустить свою ракету в открытый космос

22 февраля Майк Хьюз по прозвищу «сумасшедший» с помощью своего партнера Уолдо Стэйкса попытается подняться на высоту в 1.5 км с помощью своей паровой ракеты.
V-kosmose.com 21 февраля в 08:46
Хоккей

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес». Макдэвид вернулся после травмы и набрал 2 очка

«Ойлерз» одержали победу со счетом 4:2. В составе «Нефтяников» появился нападающий Коннор Макдэвид, который восстановился после травмы.
Спорт-Экспресс 00:40
Политика

В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины

Как отметил Кондратьев, глава Белого дома также мог продемонстрировать поддержку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, вставшего на сторону Трампа в споре с Байденом перед процедурой импичмента.
RuNews24.ru 00:20
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Хоккей

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ

Газета.Ru 22 февраля в 23:46
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости вчера в 12:59
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

iReactor вчера в 09:41
Политика

Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Rusvesna.su вчера в 07:59
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Здоровье

Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу

Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 15:29
Наука

Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение

Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
RuNews24.ru 22 февраля в 02:40
Армия и оружие

ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки

Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец 00:28
Космос

Китай планирует создать собственную орбитальную станцию

Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
V-kosmose.com вчера в 02:49
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru вчера в 20:49
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM вчера в 15:00
Происшествия

При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек

В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
BFM.ru вчера в 03:04
Культура

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»

ТАСС 21 февраля в 16:34
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ 22 февраля в 16:26
Экономика

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
ТАСС 21 февраля в 00:44
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 22 февраля в 08:38
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