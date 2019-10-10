Политика

REGNUMREGNUMКонструкторские бюро Миля и Камова решено объединить

Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ). Об этом сообщает 11 октября пресс-служба холдинга «Вертолеты России», входящего в госкорпорацию Ростех.
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