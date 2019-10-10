Политика
REGNUMКонструкторские бюро Миля и Камова решено объединить
Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ). Об этом сообщает 11 октября пресс-служба холдинга «Вертолеты России», входящего в госкорпорацию Ростех.
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«Вертолеты России» объединят два своих конструкторских бюро в центр вертолетостроения
Коммерсантъвчера в 22:46
Двух крупнейших разработчиков вертолетов в России объединят в единый Национальный центр
Эхо Москвывчера в 20:04
Конструкторские бюро Миля и Камова решили объединить в Центр вертолетостроения
Московский Комсомолец04:12
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Боевую летающую тарелку создали в Китае
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В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости.
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Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
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Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
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В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
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Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
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Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
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Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
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Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
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Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
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