Политика
Газета.RuКонсул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Консул считает, что это говорит о "тенденциозной направленности действий белорусских властей". Плетнев также рассказал, что представителям России в Белоруссии удалось встретиться с задержанными россиянами.
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с чего всё началось
В частности, хотелось бы отметить, что [в постановлении] указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».News.ru05:59
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Политика
В TikTok отреагировали на слова Трампа о запрете приложения
Как передавало ИА REGNUM, 31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение для создания и обмена видеороликами TikTok будет запрещено на территории страны.
REGNUM 12:14
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»
По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».
Спорт-Экспресс 05:40
Футбол
Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона
Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
Путешествия
Отдых для россиян в Крыму стал дешевле
Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Политика
Украина потребует экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан России
Генеральная прокуратура Украины проинформировала соответствующие госорганы Белоруссии о намерении потребовать экстрадиции для задержанных 29 июля граждан России, сообщает 1 августа пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Facebook.
ИА Красная Весна 08:12
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
Эксперт объяснил решение США по переводу войск из ФРГ в Польшу
О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года.
Discover24 11:53
Экономика
Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Происшествия
В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек
Севастополь, 1 августа 2020, 18:04 — REGNUM В Севастополе столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль.
REGNUM 11:04
Шоу-бизнес
Николай Басков показал своего очаровательного сожителя
Николай Басков поделился с подписчиками в Instagram парочкой умилительных видео, в которых показал своего нового сожителя — котенка по имени Шанель породы шотландская вислоухая.
Uznayvse.ru 12:10
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проводят масштабные военные учения
Азербайджан совместно с Турцией проводит масштабные военные тактические и авиационные учения в регионе Нахичевани, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны республики.
Газета.Ru 10:57
Экономика
Apple стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе машин "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Российская газета 10:45
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Общество
«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ
Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня 30 июля в 21:43
Игры
Far Cry, Assassin’s Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%
Онлайн-магазин Uplay запустил новую акцию, в рамках которой Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%.
Ferra 09:33
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Политика
Соловьёв резко ответил на обвинения Варшавы в гибели Качиньского
News.ru вчера в 19:18
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн 30 июля в 13:49
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
В поезде из Мариуполя в Киев мужчина избил и пытался изнасиловать женщину с ребёнком
В поезде Мариуполь — Киев неизвестный мужчина ночью напал на женщину с ребёнком и жестоко избил.
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