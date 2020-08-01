Политика
Газета.RuКонсул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Консул считает, что это говорит о "тенденциозной направленности действий белорусских властей". Плетнев также рассказал, что представителям России в Белоруссии удалось встретиться с задержанными россиянами.
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с чего всё началось
В частности, хотелось бы отметить, что [в постановлении] указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».News.ru05:59
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Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, а также сколько этих фруктов можно употреблять в день.
UfaTime.ru 07:43
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
REGNUM вчера в 19:53
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция iReactor совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их требования.
iReactor вчера в 08:05
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму
Известия 10:59
Происшествия
Участники акции в поддержку хабаровчан провели митинг у отделения полиции, требуя отпустить задержанного
Задержанного молодого человека оставили в полиции на ночь. Стихийный митинг граждане провели у отделения полиции № 9 на Крылова.
66.ru 13:13
Политика
Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»
В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель «АТО», заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily 13:25
Политика
Глава МИД Украины оценил назначение Кравчука в группу по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение экс-президента страны Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 13:17
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ вчера в 04:44
Гаджеты
Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов
Picsnews.net 11:57
Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Экономика
Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
ТАСС вчера в 17:25
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Политика
Германия хочет вернуть деньги, пожертвованные «Белым каскам»
Германия потребовала от фонда поддержки "Белых касок" вернуть ей часть пожертвованных средств.
Вести.Ru вчера в 07:28
Футбол
Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину.
RT на русском 13:42
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Авто
С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей
Пресс-служба федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор "Тамань" рассказала о том, что за два летних месяца по Крымскому мосту проехало свыше миллиона автомобилей.
Тарантас Ньюс 10:10
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 12:26
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
Российская газета 12:14
Автоспорт
Россиянин победил в гонке «Формулы-2» в Великобритании
Первое место в первой гонке четвёртого (британского) этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-2» занял россиянин Никита Мазепин.
News.ru 12:57
Футбол
«Химки» уволили главного тренера Юрана
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03