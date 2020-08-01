Политика

Газета.RuГазета.RuКонсул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Консул считает, что это говорит о "тенденциозной направленности действий белорусских властей". Плетнев также рассказал, что представителям России в Белоруссии удалось встретиться с задержанными россиянами.
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с чего всё началось
В частности, хотелось бы отметить, что [в постановлении] указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал
 дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
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Дипломаты РФ встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

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Дипломаты встретились с задержанными в Беларуси россиянами

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
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