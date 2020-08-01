Политика
Газета.RuКонсул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Консул считает, что это говорит о "тенденциозной направленности действий белорусских властей". Плетнев также рассказал, что представителям России в Белоруссии удалось встретиться с задержанными россиянами.
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с чего всё началось
В частности, хотелось бы отметить, что [в постановлении] указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».News.ru05:59
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Общество
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Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
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Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios.
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Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
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