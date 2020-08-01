с чего всё началось

Консул считает, что это говорит о "тенденциозной направленности действий белорусских властей". Плетнев также рассказал, что представителям России в Белоруссии удалось встретиться с задержанными россиянами.

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

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