Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ
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Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире канала "Россия 1" заявил, что конечной целью задержанных в республике российских граждан было путешествие в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Минск.В источнике
С чего всё началось
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новостивчера в 06:15
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