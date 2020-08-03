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Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ

Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире канала "Россия 1" заявил, что конечной целью задержанных в республике российских граждан было путешествие в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Минск.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новостивчера в 06:15
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Вести.Ru

60 минут. Эфир от 03.08.2020 (18:40)

Вести.Ruвчера в 13:59
РИА Новости

Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами

РИА Новостивчера в 09:01
Коммерсантъ

Задержанные в Белоруссии россияне утверждают, что направлялись в Латинскую Америку

Коммерсантъвчера в 07:01
ТАСС

Российский консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии граждан РФ

ТАССвчера в 07:03
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Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Газета.Ruвчера в 08:53
RT на русском

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

RT на русскомвчера в 06:46
РБК

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБКвчера в 06:32
КП - Беларусь

«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы

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Жан-Клод ван Дамм сыграет главную роль в комедийном боевике Netflix

Производством займутся международная компания Apple Tree и украинская Star Media.Netflix начал работу над новым проектом под названием Последний наемник, главную роль в котором исполнит Жан-Клод ван Дамм.
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В России создана ИТ система для новой ракеты «Ангара 1.2»

Создана информационно-телеметрическая система (ИТС) «Орбита IV АН 1.2» для новой ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» специалистами Научно-производственное объединение измерительной техники (НПО ИТ), сообщает 3 августа пресс-служба холдинга «Российские космические системы».
ИА Красная Веснавчера в 05:10
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