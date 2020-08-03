Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ

Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире канала "Россия 1" заявил, что конечной целью задержанных в республике российских граждан было путешествие в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Минск.