Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
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Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».В источнике
С чего всё началось
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новостивчера в 06:15
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