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RT на русском
RT на русском

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новостивчера в 06:15
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РИА Новости

Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами

РИА Новостивчера в 09:01
RT на русском

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

RT на русскомвчера в 06:46
Вести.Ru

Консул РФ: задержанные россияне летели через Минск в Латинскую Америку

Вести.Ruвчера в 07:13
ТАСС

Российский консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии граждан РФ

ТАССвчера в 07:03
Коммерсантъ

Задержанные в Белоруссии россияне утверждают, что направлялись в Латинскую Америку

Коммерсантъвчера в 07:01
Газета.Ru

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Газета.Ruвчера в 08:53
РБК

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБКвчера в 06:32
КП - Беларусь

«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы

КП - Беларусьвчера в 07:38
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Для обеспечения деятельности Медведева предусмотрели дополнительные 1,7 млрд рублей

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на утвержденный Минфином документ «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета», на обеспечение деятельности Дмитрия Медведева в его новой должности (председатель Совета безопасности России) и госслужащих президентской администрации в 2021–2023 гг. предусмотрены дополнительные 1,7 млрд руб.
Для обеспечения деятельности Медведева предусмотрели дополнительные 1,7 млрд рублей
Московский Комсомолец17:30

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
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Коммерсантъвчера в 11:15
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Люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга

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Pravda.Ruвчера в 10:12
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