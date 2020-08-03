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RT на русском
RT на русском

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новости06:15
Подробнее о событии
Вести.Ru

60 минут. Эфир от 03.08.2020 (18:40)

Вести.Ru13:59
РИА Новости

Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами

РИА Новости09:01
RT на русском

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

RT на русском06:46
ТАСС

Российский консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии граждан РФ

ТАСС07:03
Коммерсантъ

Задержанные в Белоруссии россияне утверждают, что направлялись в Латинскую Америку

Коммерсантъ07:01
Газета.Ru

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Газета.Ru08:53
РБК

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБК06:32
КП - Беларусь

«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы

КП - Беларусь07:38

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Интерфакс08:32
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«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»

«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ12:47
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
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Спрос на туры в Абхазию обгоняет Турцию

Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.
ТурДом08:05
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Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru11:21
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