Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Смотрите также
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
The National Interest назвал преимущество России перед США
В МИДе предупредили о реакции на размещение ядерных ракет США
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Минздрав развернет койки в Сочи на случай заражения россиян в Абхазии
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
В Сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».В источнике
С чего всё началось
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новости06:15
Подробнее о событии