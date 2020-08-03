Политика
RT на русскомКонсул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».
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с чего всё началось
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.РИА Новости06:15
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
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Иммобиле выиграл «Золотую бутсу», обойдя Левандовского и Роналду
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Газета.Ru 05:32
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RT на русском 01:39
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Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
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Газета.Ru 06:05
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.
Московский Комсомолец 09:17
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Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Общество
Режим повышенной готовности в Омской области продлили на две недели
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 18 августа", - сказали в пресс-службе.
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Политика
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На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
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Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
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Спорт
PS4-версия пиксельной тактики Wargroove получит дополнение Double Trouble и поддержку кроссплея уже завтра
Издательство Chucklefish Games у себя в микроблоге объявило дату выхода PS4-версии бесплатного дополнения Double Trouble к своей пиксельной тактической стратегии Wargroove.
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Политика
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 02:24
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Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
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Наталия Орейро опубликовала архивный снимок с сыном Мерлином
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60% населения Башкирии будет бесплатно вакцинировано от гриппа
Вакцинируют от гриппа в этом сезоне 60% жителей республики.
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Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
Peterburg2.ru 09:18
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На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
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ToDay News Ufa 02:21
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Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
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В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.
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Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
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Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
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