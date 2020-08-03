Политика

RT на русскомRT на русскомКонсул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».
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с чего всё началось

Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами

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Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Газета.Ru08:53

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Консул РФ в Белоруссии объяснил причины нестыковок в показаниях задержанных россиян

Вести.Ru08:11

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Коммерсантъ07:01

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

RT на русском06:46

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБК06:32
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:27, Ашберн

«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы

КП - Беларусь07:38
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
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Политика

Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники

Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Кино

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Microsoft объявила о планах купить TikTok после разговора с Трампом

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Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

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По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».
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В каждом из фильмов трилогии Дженкинс планировала показывать новые качества Чудо-женщины и больше времени уделять её внутренней борьбе.
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили работу по расследованию происхождения коронавируса в Китае.
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В Уфе пассажиры автобуса выгнали из салона девушку без маски

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СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

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