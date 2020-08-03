Политика
RT на русскомКонсул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».
Читать в источнике
Оценить320
с чего всё началось
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.РИА Новости06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Культура
Проект из Татарстана выиграл 1,2 млн рублей на создание портретов ветеранов
Проект предполагает участие 50 молодых художников. Они нарисуют портреты ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Казани.
Республика Татарстан 11:26
Общество
На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус
В статье «Новой газеты» говорилось о неготовности многих больниц и медпунктов в республике к приему больных коронавирусом; в части из них, по данным издания, врачам самим пришлось шить себе средства защиты.
РБК 10:40
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
По данным инсайдеров, код нового меню «Пуск» уже добавлен в майское необязательное обновление KB4568831.
Evo-rus.com 10:46
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47
Политика
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Кино
Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Evo-rus.com 01 августа в 10:20
Политика
Microsoft объявила о планах купить TikTok после разговора с Трампом
Microsoft возобновила переговоры о выкупе приложения TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом говорится в официальном блоге компании.
Газета.Ru 05:09
Общество
Capcom рассказала, каким тиражом продался ремейк Resident Evil 3
Обновленная версия третьей части франшизы продается хуже, чем предыдущие игры серии — ремейк RE 2 и RE 7, которые за два месяца достигли отгрузок в 4,2 и 3,5 млн соответственно.
CyberSport.ru 07:50
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.
Вести.Ru 10:56
Общество
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».
Коммерсантъ 11:15
Авто
Toyota RAV4 Hybrid обзавёлся спецверсией Black Edition
У кроссовера Toyota RAV4 появилась специальная версия Black Edition — с полностью чёрной отделкой кузова и салона.
CARscope.ru 04:15
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов
Артисты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленном изданием Forbes.
ТАСС 04:49
Происшествия
Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях, заявил адвокат Борис Локшин.
Mockva.ru вчера в 20:12
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Кино
Режиссёр «Чудо-женщины» планирует остановиться на третьем фильме
В каждом из фильмов трилогии Дженкинс планировала показывать новые качества Чудо-женщины и больше времени уделять её внутренней борьбе.
REGNUM 03:55
Общество
ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили работу по расследованию происхождения коронавируса в Китае.
Деловое.ТВ 09:21
Происшествия
В Уфе пассажиры автобуса выгнали из салона девушку без маски
С 29 июля "Башавтотранс" не обслуживает пассажиров без масок, такое предупреждение опубликовано в соцсетях организации, а также в автобусах.
Интерфакс 09:13
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Авто
Tesla запустила производство самой доступной версии Model Y
До конца месяца Tesla должна запустить полноценное производство новинки. Ее стоимость должна составить 45 тыс. долларов.
Tvoe-avto.com 09:29
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02