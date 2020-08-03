Политика
RT на русскомКонсул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».
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с чего всё началось
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.РИА Новости06:15
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество
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Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
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Общество
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
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Коммерсантъ 11:15
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Дмитрий сделал Татьяне предложение и они сыграли шикарную свадьбу в Сочи.
Газета Metro 07:07
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Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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Хоккей
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RT на русском 17:01
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Корпорация Microsoft планирует выкупить социальную сеть TikTok в США по выгодной цене.
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Политика
NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам
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РБК 17:28
Футбол
Ловрен будет выступать в «Зените» под шестым номером
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ЦБ допустил новое падение цен на нефть
Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf).
Коммерсантъ 18:02
Общество
Адвокат Виктора Бута не может выйти с ним на связь
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Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
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Найдены новые возможности разработки антивозрастных препаратов
Наличие аналогичных белков у людей открывает новые возможности в разработке лекарств, которые будут замедлять возрастные дегенеративные изменения в организме.
ИнфоСМИ 14:29
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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
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Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
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Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети»,— заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов.
Коммерсантъ 19:12
Финансы
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
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Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии
Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
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Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
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В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
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Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
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Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
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Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Музыка
Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни
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Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 17:06