Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.

с чего всё началось

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

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