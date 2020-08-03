Политика

RT на русскомRT на русскомКонсул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».
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с чего всё началось

Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новости06:15

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Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами

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РБК06:32
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:18, Ашберн

«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы

КП - Беларусь07:38
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
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Политика

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Корпорация Microsoft планирует выкупить социальную сеть TikTok в США по выгодной цене.
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Политика

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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

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