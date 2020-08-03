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RT на русском
RT на русском

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии россияне назвали конечную цель поездки

Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
РИА Новости06:15
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Задержанные под Минском россияне заявили о поездке транзитом в Латинскую Америку

Взгляд.ру06:33
RT на русском

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

RT на русском06:46
Газета.Ru

Задержанные в Минске россияне намеревались транзитом попасть в Латинскую Америку

Газета.Ru06:37
News.ru

Задержанные в Белорусии россияне рассказали о конечной цели своей поездки

News.ru06:46
РБК

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБК06:32
Фонтанка.Ру

Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера рассказали, куда они направлялись из Минска

Фонтанка.Ру06:32
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии россияне назвали конечную цель поездки

РИА Новости06:15

Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском05:16
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В США порекомендовали носить маски и дома

«Если вы живете в доме, где есть несколько поколений и в вашем сельском округе или городе [зарегистрирована] вспышка эпидемии, вам необходимо носить маску дома, ведя себя так, как будто вы заражены, если в вашем доме если люди с хроническими заболеваниями», — порекомендовала Биркс.
ИА Красная Весна05:09

«Новую газету» могут оштрафовать по статье за распространение фейков

В московских судах зарегистрированы четыре административных дела в отношении «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова за распространение недостоверной общественно значимой информации.
Коммерсантъ06:35

СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

Следователи проверили проверку и возбудили уголовное дело по статье геноцид после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область).
Lenta.ru03:18
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия06:09
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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