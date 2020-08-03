Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну. О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля.

с чего всё началось

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

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