Политика
RT на русскомКонсул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами. Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».
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с чего всё началось
Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну. О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля.РИА Новости06:15
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Речь идет о страховых взносах, налоге на прибыль, НДФЛ и НДС. Таким образом, это будет способствовать принципам равенства налогообложения.
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ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса
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До каких отметок может снизиться курс рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара.
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ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM
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Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
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