Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правда33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
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с чего всё началось

Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну. О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля.
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«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
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В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика

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Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
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