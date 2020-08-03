Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну. О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля.

с чего всё началось

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.

33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

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