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Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».В источнике
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РБК

Украинский консул возмутился открытием границ Черногории для россиян

РБК19:25
Комсомольская правда

Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

Комсомольская правда18:59
ТАСС

Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

ТАССвчера в 16:43
РИА Новости

Консула Украины в Черногории возмутило открытие страны для россиян

РИА Новости17:40
Lenta.ru

Киев возмутился открытием Черногории для россиян

Lenta.ru17:10
RT на русском

Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян

RT на русском18:44
Царьград

Черногория предпочла российских туристов украинским. Киев негодует

Царьградвчера в 12:00
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности

Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъвчера в 16:35
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUMвчера в 09:59
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Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости17:56
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфаксвчера в 12:14
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