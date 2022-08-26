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Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией

Консульский департамент МИД РФ в пятницу, 26 августа, сообщил
, что приостанавливает прием заявлений на выдачу заграничных паспортов (нового образца с электронным носителем информации) со сроком действия 10 лет.
Южный Федеральный
Оформление паспортов старого образца сроком действия 5 лет продолжается без изменений, подтвердили в департаменте.
Коммерсантъ
О возобновлении работы выдачи паспортов со сроком 10 лет будет сообщено дополнительно на сайтах департамента и диппредставительств России за рубежом, отметили в пресс-службе.
Вечерняя Москва
В загранпаспортах нового образца содержится чип, в котором хранятся биометрические данные владельца документа.
Forbes

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