"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", — заявили в ведомстве.
Западные СМИ заявили, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться отставкой одного из них.
Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны, но при этом сделала странный вывод, усомнившись в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад и кофе известных брендов.