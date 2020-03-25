Коронавирус
РИА НовостиКонсульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса. На странице консульства в Facebook говорится, что в настоящее время компания "Аэрофлот" осуществляет регулярные рейсы из США.
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Генконсульство России в Нью-Йорке призвало россиян как можно скорее вернуться из США домой
Комсомольская правда21:28
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Здоровье
В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках
Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Политика
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Игры
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Происшествия
Двое сахалинцев украли алкоголь, чтобы отметить день рождения
Двоих местных жителей подозревают в совершении краж. В преддверии дня рождения одного из злоумышленников парни украсть алкоголь.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом
Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Наука
Эксперты рассказали, почему нельзя заводить детей на карантине
Некоторые люди предполагают, что находясь дома, они могут наладить интимные отношения со второй половинкой и даже завести детей, но этого делать не рекомендуется.
Технологии
Специалист рассказал о двух тестах, по которым выявляют коронавирус
Генеральный директор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев рассказал о двух основных типах тестов, по которым выясняют, болен ли человек коронавирусом нового типа.
Авто
В Екатеринбург зашел крупнейший краснодарский автодилер
Крупнейший автомобильный дилер из Краснодара открыл новый центр в Екатеринбурге.
Шоу-бизнес
«Холостяк» заявил, что покинет шоу вслед за своей фавориткой
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Здоровье
В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса
В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы
Москва, 25 марта 2020, 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Кино
«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов
Финансы
Курс доллара снизился на 1 рубль
Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля.
Шоу-бизнес
«Карантинное» фото с собакой: звезда фильмов Marvel взволновала Twitter
На фото Эванс запечатлён со своей собакой, лежащей на коленях актёра. Голливудская звезда сопроводила снимок словом «домоседы».
Культура