Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКонсульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса. На странице консульства в Facebook говорится, что в настоящее время компания "Аэрофлот" осуществляет регулярные рейсы из США.
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Генконсульство в Нью-Йорке рекомендовало россиянам как можно скорее вернуться из США в РФ

ТАСС19:23

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

РИА Новости19:51

Генконсульство призывает россиян покинуть США

Газета.Ru19:41

Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

Известия20:24

В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США

RT на русском20:58

Россиянам, находящимся в США, рекомендовано вернуться на Родину

Эхо Москвы21:04

Генконсульство России в Нью-Йорке призвало россиян как можно скорее вернуться из США домой

Комсомольская правда21:28
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Здоровье

В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Росбалт 10:50
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Общественное телевидение России 11:19
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Происшествия

Двое сахалинцев украли алкоголь, чтобы отметить день рождения

Двоих местных жителей подозревают в совершении краж. В преддверии дня рождения одного из злоумышленников парни украсть алкоголь.
АСТВ 22:00
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС 16:37
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Наука

Эксперты рассказали, почему нельзя заводить детей на карантине

Некоторые люди предполагают, что находясь дома, они могут наладить интимные отношения со второй половинкой и даже завести детей, но этого делать не рекомендуется.
OAnews 14:52
Технологии

Специалист рассказал о двух тестах, по которым выявляют коронавирус

Генеральный директор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев рассказал о двух основных типах тестов, по которым выясняют, болен ли человек коронавирусом нового типа.
АБН 21:21
Авто

В Екатеринбург зашел крупнейший краснодарский автодилер

Крупнейший автомобильный дилер из Краснодара открыл новый центр в Екатеринбурге.
Car.ru 05:23
Шоу-бизнес

«Холостяк» заявил, что покинет шоу вслед за своей фавориткой

Wday.ru 22 марта в 22:34
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Здоровье

В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса

В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
МонаВиста 08:54
Общество

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:05
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Общество

Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы

Москва, 25 марта 2020, 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.
REGNUM 17:20
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ 18:25
Кино

«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов

VSE42.RU вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Финансы

Курс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля.
Ведомости 03:45
Шоу-бизнес

«Карантинное» фото с собакой: звезда фильмов Marvel взволновала Twitter

На фото Эванс запечатлён со своей собакой, лежащей на коленях актёра. Голливудская звезда сопроводила снимок словом «домоседы».
REGNUM 06:28
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
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