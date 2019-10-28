Политика
РБККонсультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
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В Брюсселе пройдут очередные переговоры по транзиту газа между РФ, Украиной и ЕК
Росбалтвчера в 18:40
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Хоккей
Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина
Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Армия и оружие
Российские сапёры приступили к разминированию территории в Лаосе
22 октября сообщалось, что российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Авто
Haval начал производство внедорожника Haval H9 в России
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство рамного внедорожника Haval H9 для России.
Гаджеты
Первый в мире неубиваемый смартфон с Helio P90, камерой на 48 Мп и 10-кратным зумом поступает в продажу
Еще весной появились сведения о том. что флагманский защищенный телефон Ulefone Armor 7 будет комплектоваться новейшим чипсетом Helio P90 от MediaTek и тройной камерой разрешением 48 Мп.
Кино
В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов
В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Члены экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего в июле жесткую посадку в Бурятии, получили государственные награды.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Происшествия
Развратничавших на борту самолета россиян оштрафовали на тысячу рублей
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Экономика
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта
Промышленный индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов или на 0,65%, до 27134 пунктов, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 18,43 пункта или на 0,6% - до 3040,75 пункта.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
Игры
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок
Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Армия и оружие
Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами
19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Авто
Toyota Land Cruiser Prado отзывают в России
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.