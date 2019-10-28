Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

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