Из симптомов COVID-19 у главы правительства проявилась только высокая температура. Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

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