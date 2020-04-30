Коронавирус

ИнфоросКонтактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Из симптомов COVID-19 у главы правительства проявилась только высокая температура. Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
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Все, кто в последнее время контактировал с Мишустиным, будут изолированы и сдадут тесты на коронавирус

Эхо Москвы15:03

Всех контактировавших с Мишустиным протестируют на коронавирус

Коммерсантъ14:25

Прояснились обстоятельства заболевания Мишустина коронавирусом

Московский Комсомолец13:56

Правительство России продолжит работу в штатном режиме

Известия14:01

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

РБК14:44

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

РИА Новости14:23

Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы

Интерфакс14:10
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Политика

Мишустин рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 14:44
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Общество

Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры

С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
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Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 15:26
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Общество

Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
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Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
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Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

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Шоу-бизнес

Врачи Надежды Бабкиной опровергли информацию о ее выписке

Недавно друг артистки опубликовал на своей странице информацию о том, что певица чувствует себя отлично и полна энергии, а врачи планируют ее выписать в ближайшее время.
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Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
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ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая

Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Общество

Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии

Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
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Политика

У вице-премьера Хуснуллина не обнаружили коронавирус

Тест вице-премьера Марата Хуснуллина на коронавирус показал отрицательный результат, передает «РИА Новости» заявление его пресс-службы.
Ведомости 15:07
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Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
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Здоровье

Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трёх недель.
News.ru 15:54
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия 04:00
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Происшествия

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
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Общество

Уткин ответил на угрозу Соловьева расправиться с ним

Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, который намекнул на физическую расправу над ним и призвал оппонента «озираться по сторонам».
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Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Спорт

Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными

30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
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Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
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Общество

Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников

Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС 28 апреля в 11:50
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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