Коронавирус

ИнфоросКонтактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Из симптомов COVID-19 у главы правительства проявилась только высокая температура. Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
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Все, кто в последнее время контактировал с Мишустиным, будут изолированы и сдадут тесты на коронавирус

Эхо Москвы15:03

Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы

Интерфакс14:10

Правительство России продолжит работу в штатном режиме

Известия14:01

Прояснились обстоятельства заболевания Мишустина коронавирусом

Московский Комсомолец13:56

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

РБК14:44

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

РИА Новости14:23

Всех контактировавших с Мишустиным протестируют на коронавирус

Коммерсантъ14:25
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Премьер Мишустин заразился коронавирусом

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Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

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Газета.Ru 17:33
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

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Газета.Ru 02:16
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
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Хоккей

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Общество

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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
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Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
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Технологии

Свою операционную систему получит блокчейн-платформа Дурова

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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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Lenta.ru 27 апреля в 15:52
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Экономика

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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

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Названа причина повторного заболевания коронавирусом

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Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода.
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
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Калининград, 30 апреля 2020, 18:03 — REGNUM В пресс-службе правительства Калининградской рассказали о двух смертях, которые произошли на фоне заболевания COVID-19.
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Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая

Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
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Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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