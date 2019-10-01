Политика
ИзвестияКонтактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»
Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 15:01
Армия и оружие
Трамп заявил о завершении полной модернизации ядерных сил США
Политическая Экспертиза 02:43
Авто
Hyundai назвала цены на автомобили по подписке
Компания Hyundai Motor назвала цены на дистанционную аренду автомобилей по подписке через сервис Hyundai Mobility.
ФАН 20:16
Общество
Детские онкологи центра Блохина начали увольняться
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
Век 09:52
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Культура
Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»
Амур.инфо 04:59
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Политика
Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ
Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru 05:19
Армия и оружие
Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии.
Известия 19:50
Армия и оружие
Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан
Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
РИА Новости 09:54
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
Футбол
Руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Тедеско
Немецкий специалист Доменико Тедеско будет утверждён на посту главного тренера «Спартака».
Metaratings 12:40
Гаджеты
Бегство Samsung из Китая. Компания закрывает в Поднебесной свой последний завод по производству смартфонов
Как сообщает источник, последний китайский завод Samsung по производству смартфонов будет закрыт в конце текущего месяца.
iXBT.com 12:16
Футбол
Суд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве
Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов.
Sports.ru вчера в 18:12
Политика
В ДНР подтвердили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова подтвердила, что Киев согласился подписать «формулу Штайнмайера» в ходе переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Взгляд.ру 12:07
Культура
Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами
Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.
Фергана 16:21
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях
Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.
Московский Комсомолец 12:09
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Футбол
«Бавария» забила семь голов в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне
Российская газета 17:22
Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 11:08
Политика
Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» попыткой снятия санкций с РФ
Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что подписание «формулы Штайнмайера» спровоцирует снятие санкций с России.
ТК Звезда 21:01
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат вчера в 03:15
Политика
В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36