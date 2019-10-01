Политика

ИзвестияИзвестияКонтактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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