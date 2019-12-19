Политика

Российская газетаРоссийская газетаКонтактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными. Ранее эта задача была поставлена перед Минской группой лидерами "нормандской четверки", встретившимися в Париже 9 декабря.
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