На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными. Ранее эта задача была поставлена перед Минской группой лидерами "нормандской четверки", встретившимися в Париже 9 декабря.

Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

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