Политика
Российская газетаКонтактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе
На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными. Ранее эта задача была поставлена перед Минской группой лидерами "нормандской четверки", встретившимися в Париже 9 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минске не удалось согласовать дальнейшее разведение сил сторон конфликта и обмен пленными
Коммерсантъвчера в 14:17
Украина сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на нормандской встрече
Новостной фронтвчера в 13:50
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Футбол
Прошло заседание по иску агентов к 18-летнему игроку «Локомотива»
Напомним, что агенты требовали от 18-летнего футболиста компенсацию в размере 350 тыс. евро и утверждали, что Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора с "Крыльями Советов".
Хоккей
Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм»
Экс-форвард СКА записал на свой счёт голевую передачу, посодействовав голу Кайла Палмьери в численном большинстве на 12-й минуте второго периода.
Шоу-бизнес
Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег
Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Политика
Опрос показал отношение американцев к импичменту Трампа
Мнение американцев об импичменте президента США Дональда Трампа полярно разделилось: за и против высказались по 48%.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Общество
Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Единоборства
Рори МакДональд ушел из Bellator в PFL
Экс-чемпион Bellator и бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе, Рори МакДональд, подписал контракт с PFL, и примет участие в следующем сезоне организации, где поборется за главный приз в размере одного миллиона долларов.
Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина
Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Гаджеты
Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете разместили детальные изображения консоли PS5 и контроллера DualShock 5. Как известно, игровая приставка от японской компании станет доступна для покупки в 2020 году.
Экономика
В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз
Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
Футбол
«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Кельн» нанес поражение «Айнтрахту»
В чемпионате Германии среди команд Бундеслиги состоялись матчи 16-го тура. «Бавария» в тяжелом матче обыграла в гостях «Фрайбург».
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
Футбол
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне
В ходе столкновений в Барселоне пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала
Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Происшествия
Пассажир автомобиля погиб в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области
По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир автомобиля, еще девять человек доставлены в больницу.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Футбол
В полуфинале Кубка лиги сыграют «МЮ» и «Ман Сити»
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги-2019/20.