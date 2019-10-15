Политика

BFM.ruBFM.ruКонтактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
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