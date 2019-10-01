Политика

ИзвестияИзвестияКонтактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Национальная служба новостей11:55

"В шаге от капитуляции?": Как украинцы при Зеленском раскачивают новый Майдан

Царьград17:27

Контактная группа Киева подписала «формулу Штайнмайера»

Piter.tv11:56

Одобрение формулы Штайнмайера приближает первую встречу Путина и Зеленского

Ведомости17:59

Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Известия10:42
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Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском 16:53
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря

Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Футбол

«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим команды французом Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника за €70 тысяч.
ТАСС 09:48
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Политика

На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»

В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Музыка

Чонгук и Ви поддержали Джей-Хоупа

Новый трек участника BTS Джей-Хоупа (J-Hope) «Chicken Noodle Soup», написанный совместно с американской поп-исполнительницей Бекки Джи (Becky G) покоряет мир.
Popcake 29 сентября в 12:26
Происшествия

В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Общество

Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет

Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Автоспорт

Формула-1 может изменить регламент из-за Квята

Нева Спорт 06:44
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Армия и оружие

Пакистан снова предупредил о возможной ядерной войне с Индией

Конфликт Пакистана с Индией из-за Кашмира может привести к ядерной войне, поэтому мировое сообщество должно вмешаться в ситуацию, заявил глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.
Росбалт 18:38
Политика

В Грузии зафиксировали рекордное падение пассажиропотока

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми число пассажиропотока сократилось до показателей, ставших рекордными для десятилетней статистики.
Известия 14:41
Политика

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом.
Известия 19:24
Политика

Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе

Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11
Политика

В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР

Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Общество

Иранизация России: продавать книги в магазинах стали по паспорту

Документ придется показывать, если сотрудники кинотеатров или книжных магазинов и библиотек усомнятся в том, что клиент достиг 18-летнего возраста, сказано в информации Государственно-правового управления Кремля.
Новые Известия 08:04
Транспорт

Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели

ТАСС 09:06
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество

В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»

За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Происшествия

Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье

В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт вчера в 07:22
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Происшествия

Три человека пострадали в результате столкновения трамваев в Москве

Газета.Ru 16:01
Футбол

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм», забив 7 мячей в Лондоне

Мойка78 18:08
Армия и оружие

Бессмертная классика: на Западе высоко оценили МиГ-31

По мнению журнала The National Interest, МиГ-31, несмотря на то, что это далеко не новый самолет с "архаичным" планером, прекрасно справляется со своей задачей и заслуживает самых высоких оценок.
Утро.ru 11:17
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Газета.Ru 07:42
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Общество

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
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Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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