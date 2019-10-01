Политика
ИзвестияКонтактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»
Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря
Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Футбол
«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим команды французом Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника за €70 тысяч.
ТАСС 09:48
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Музыка
Чонгук и Ви поддержали Джей-Хоупа
Новый трек участника BTS Джей-Хоупа (J-Hope) «Chicken Noodle Soup», написанный совместно с американской поп-исполнительницей Бекки Джи (Becky G) покоряет мир.
Popcake 29 сентября в 12:26
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Общество
Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет
Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Автоспорт
Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
Нева Спорт 06:44
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Армия и оружие
Пакистан снова предупредил о возможной ядерной войне с Индией
Конфликт Пакистана с Индией из-за Кашмира может привести к ядерной войне, поэтому мировое сообщество должно вмешаться в ситуацию, заявил глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.
Росбалт 18:38
Политика
В Грузии зафиксировали рекордное падение пассажиропотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми число пассажиропотока сократилось до показателей, ставших рекордными для десятилетней статистики.
Известия 14:41
Политика
Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом.
Известия 19:24
Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе
Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11
Политика
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Общество
Иранизация России: продавать книги в магазинах стали по паспорту
Документ придется показывать, если сотрудники кинотеатров или книжных магазинов и библиотек усомнятся в том, что клиент достиг 18-летнего возраста, сказано в информации Государственно-правового управления Кремля.
Новые Известия 08:04
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Происшествия
Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье
В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт вчера в 07:22
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Армия и оружие
Бессмертная классика: на Западе высоко оценили МиГ-31
По мнению журнала The National Interest, МиГ-31, несмотря на то, что это далеко не новый самолет с "архаичным" планером, прекрасно справляется со своей задачей и заслуживает самых высоких оценок.
Утро.ru 11:17
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41