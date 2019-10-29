Политика
RT на русскомГрызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».
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Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета 18:02
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Газета.Ru 16:20
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
RT на русском 09:10
Общество
Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии
Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.
ТАСС 15:21
Происшествия
В Забайкальском крае повешенным в парке нашли 15-летнего школьника
Местные жители, которые гуляли в парке, обнаружили на одном из деревьев повешенным 15-летнего школьника.
Регион online 00:05
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири".
Российская газета 07:28
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле
Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Вечерняя Москва 03:48
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
РИА Новости 21:01
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу
Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения.
Lenta.ru 10:12
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 20:47
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
РИА Новости 27 октября в 03:30
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште
В среду президент России Владимир Путин отправится в Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российская газета 08:43
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Политика
Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса
Журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными.
URA.Ru 20:54
Наука
Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ
Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.
Индикатор вчера в 10:37
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Экономика
Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%
По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 06:07
Общество
В Британии переработают памятные монеты, отчеканенные к Brexit
В Британии будут переработаны 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Pravda.Ru 09:05
Экономика
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
RT на русском 05:11
Здоровье
В России каждая десятая шапка может вызвать головную боль или рак
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 06:42
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна Степан высказался о свадьбе с Ольгой Казаченко
«Все женщины почему-то думают, что оно обручальное, хотя на самом деле это просто кольцо с камешком!» - высказался пасынок актера.
OAnews 11:17
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
РИА Новости 12:28
Кино
Рейчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор
Компания See-Saw Films готовится запустить в производство байопик «Особое отношение» (A Special Relationship), который расскажет о знаменитой актрисе Элизабет Тейлор.
Кinomania 06:38
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro
Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera 09:52
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50