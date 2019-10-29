Политика
News.ruКонтактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском
29 октября Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) начала отвод сил и средств на участке линии соприкосновения в Донбассе в районе посёлка Золотое. О начале разведения сил в Золотом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Киберспорт
В CS:GO запрещена продажа и обмен ключей для кейсов
Компания Valve выпустила очередное обновление для CS: GO. С выходом патча в игре введен запрет на продажу и обмен ключей для кейсов.
Матч ТВ 04:00
Общество
Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Футбол
«Ним» прошел «Ланс» в Кубке лиги
Еще один мяч в свои ворота забил Шейк Кори Сене. Соперник «Нима» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.
Спорт-Экспресс 15:37
Общество
Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака
Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.
Альметьевск РТВ вчера в 12:01
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
МК-Спорт 06:22
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
ФедералПресс вчера в 05:05
Футбол
Джикии вручили «Золотого кабана»
Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.
Спорт-Экспресс 12:35
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии
По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
ИА Новороссия 06:12
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов
В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Чемпионат 15:21
Гаджеты
Анонсированы ноутбуки Samsung Galaxy Book Flex и Ion с QLED-дисплеями
Компания Samsung представила на ежегодной конференции SDC (Samsung Developer Conference) два новых ноутбука — Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion.
3DNews 16:57
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма вчера в 00:34
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.
ТАСС 13:37
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока её сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета 15:59
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Общество
В Британии переработают памятные монеты, отчеканенные к Brexit
В Британии будут переработаны 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Pravda.Ru 09:05
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей вчера в 11:56
Футбол
УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме
УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.
Евро-футбол.ру 14:55
Политика
Резолюцию об импичменте Трампа представили в Конгрессе США
Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса.
Росбалт 16:58
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 11:00