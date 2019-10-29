29 октября Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) начала отвод сил и средств на участке линии соприкосновения в Донбассе в районе посёлка Золотое. О начале разведения сил в Золотом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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