Политика

News.ruNews.ruКонтактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском

29 октября Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) начала отвод сил и средств на участке линии соприкосновения в Донбассе в районе посёлка Золотое. О начале разведения сил в Золотом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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В ДНР заявили о согласовании даты возобновления отвода сил у Петровского

РИА Новости09:59

Встреча «нормандской четверки» может состояться после отвода сил

РЕН ТВ11:53

Согласована дата следующего этапа разведения войск в Донбассе

Lenta.ru10:14

В ДНР заявили, что стороны конфликта согласовали дату разведения сил в Петровском

Интерфакс10:11

Контактная группа согласовала дату отвода войск в Петровском, но не называет ее

ТАСС11:54

Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

RT на русском10:54

Грызлов: Контактная группа определила тарифы для «Воды Донбасса»

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Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

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Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
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В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
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Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
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Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
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Вторая ракетка России Карен Хачанов сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
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Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу

Прямые поставки и транзит газа через Украину возможны только при отсутствии каких-либо судебных претензий сторон, заявили в Кремле.
Газета.Ru 11:07
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Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

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Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
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«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Sportbox.RU 09:18
Энергетика

«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Ведомости 10:33
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Экономика

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Коммерсантъ 07:25
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Украина проведет военные учения на границе с Крымом

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Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
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Гаджеты

Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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Воспитанники ярославского детсада избили девочку на глазах педагога

В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку.
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Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции

Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
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Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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РЕН ТВ 11:12
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Зеленский отреагировал на начало разведения войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса отвода сил и средств на участке населенного пункта Золотое в Донбассе.
Lenta.ru 08:59
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