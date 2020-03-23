Коронавирус

ВедомостиВедомостиКонтакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин. Система должна быть запущена до 27 марта, говорится на сайте правительства.
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Контактирующих с больными COVID-19 россиян отследят по геолокации

Известия03:38

В России решили отслеживать контактировавших с зараженными коронавирусом

Lenta.ru04:21

В России отследят контактирующих с больными COVID-19 по сотовой связи

РБК04:06

Вирусоносителей будут отлавливать с помощью сотовой связи

Московский Комсомолец10:03

Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

Телеканал 360°03:21

Контактирующих с больными COVID-19 россиян будут отслеживать по данным сотовых операторов

Газета.Ru03:05

В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными коронавирусом

ТАСС02:20
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Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Армия и оружие

Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Военное дело 02:15
Наука

Найдены два новых вида пилоносых акул

Исследователи обнаружили в водах Мадагаскара и Занзибара два вида пилоносых акул, которые ранее были неизвестны науке.
Discover24 07:13
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка

Lenta.ru 15:59
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Газета.Ru 04:53
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В Минздраве рассказали о применении аппаратов ИВЛ в домашних условиях

В Минздраве России рассказали, насколько эффективно применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в домашних условиях.
Газета.Ru вчера в 12:09
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ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
Ведомости 07:35
Общество

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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru вчера в 12:42
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Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»

Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
CyberSport.ru 17:19
Здоровье

Петербуржцам описали симптомы коронавируса по дням

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Shraibikus News 12:37
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Здоровье

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru 21 марта в 08:08
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
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Общество

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Российская газета 14:37
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Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
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Наука

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
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Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».
REGNUM вчера в 14:26
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Мальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини записал видеообращение.
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Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
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Организаторы «Евровидения» подумывают провести конкурс онлайн

Организаторы «Евровидения» задумали провести конкурс онлайн, чтобы не переносить его на следующий год.
Подмосковье Сегодня 09:47
Общество

СК начал проверку из-за фейков о коронавирусе

Проверка проходит по статям "Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "распространение недостоверных сведений с целью усиления панических настроений".
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Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
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Как в США с помощью ученых Китая создали коронавирус SARS без защиты

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