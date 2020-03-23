Коронавирус
ВедомостиКонтакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин. Система должна быть запущена до 27 марта, говорится на сайте правительства.
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Армия и оружие
Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Наука
Найдены два новых вида пилоносых акул
Исследователи обнаружили в водах Мадагаскара и Занзибара два вида пилоносых акул, которые ранее были неизвестны науке.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
В Минздраве рассказали о применении аппаратов ИВЛ в домашних условиях
В Минздраве России рассказали, насколько эффективно применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в домашних условиях.
Финансы
ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей
Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Киберспорт
Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»
Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
Здоровье
Петербуржцам описали симптомы коронавируса по дням
23 марта оперативный штаб опубликовал список симптомов коронавируса и сообщил, как именно они проявляются по дням.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Здоровье
Названы повышающие опасность коронавируса болезни
У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Футбол
Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
Наука
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Кино
Warner Bros. ищет актёра на главную роль в будущих фильмах «Аквамен»
Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Футбол
Мальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса
Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини записал видеообращение.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Музыка
Организаторы «Евровидения» подумывают провести конкурс онлайн
Организаторы «Евровидения» задумали провести конкурс онлайн, чтобы не переносить его на следующий год.
Общество
СК начал проверку из-за фейков о коронавирусе
Проверка проходит по статям "Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "распространение недостоверных сведений с целью усиления панических настроений".
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Наука