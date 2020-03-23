Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comКонтактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

Контактировавших с больными пациентами специальные службы отследят по телефонам. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Вирусоносителей будут отлавливать с помощью сотовой связи

Московский Комсомолец10:03

В России решили отслеживать контактировавших с зараженными коронавирусом

Lenta.ru04:21

В России отследят контактирующих с больными COVID-19 по сотовой связи

РБК04:06

Контактирующих с больными COVID-19 россиян отследят по геолокации

Известия03:38

Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

Телеканал 360°03:21

Контактирующих с больными COVID-19 россиян будут отслеживать по данным сотовых операторов

Газета.Ru03:05

В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными коронавирусом

ТАСС02:20
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Политика

La Stampa (Италия): Москва отправляет в Италию вирусологов, военных врачей и медицинское оборудование (La Stampa)

Путин в ходе продолжительного телефонного разговора с Конте пообещал поддержку и приказал уже днем отправить в Италию девять самолетов Россия отправит вирусологов, военных врачей и оборудование различного рода в Италию в рамках оказания помощи в борьбе с эпидемией Covid-19.
ИноСМИ 18:06
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Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Здоровье

В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
Российская газета 19:44
Шоу-бизнес

Операцию перенесла Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе об отношениях и сексе, перенесла операцию на ногах.
Live24 11:51
Экономика

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей.
Известия 16:45
Политика

В Нью-Йорке начнут клинические испытания лекарства от коронавируса

Клинические испытания лекарств от коронавируса в США начнутся в Нью-Йорке во вторник, заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
РИА Новости 18:30
Общество

В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Вести.Ru 15:49
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:09
Кино

Сценарист «Заклятия 3» заявил, что новый фильм удивит зрителей

Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.
РИА Новости 20:06
Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru 18:50
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
Спорт

Член МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Вести.Ru 14:29
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вести.Ru 08:05
Кино

Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel

Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Popcornnews.ru 07:05
Игры

Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

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Космос

Вокруг ближайшей к Солнцу звезды может вращаться Супер-Земля

V-kosmose.com 07:02
Здоровье

Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла.
РБК вчера в 15:57
Космос

Норвегия давит, но Россия не уйдет со Шпицбергена — генконсул РФ

Норвегия вводит России ограничения на архипелаге Шпицберген, но Россия не собирается с него уходить.
Красная весна 21 марта в 17:48
Финансы

Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Газета.Ru 13:12
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество

США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом

Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:34
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