Контактировавших с больными пациентами специальные службы отследят по телефонам. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

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